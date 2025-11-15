الأمطار تغرق غزة بالكامل وتفاقم معاناة السكان

شفق نيوز– غزة

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، يوم السبت، بأن الأمطار الغزيرة تسببت بغرق أسر بأكملها في القطاع، مؤكداً أن الواقع الحالي صعب وكارثي.

وأشار المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إلى أن فرق الدفاع المدني لا تملك القدرات اللازمة لمواجهة التداعيات الكارثية للأمطار، محذراً من أيام أصعب للسكان مع اشتداد حدة المنخفضات الجوية المقبلة.

ولفت المتحدث إلى أن مدينة غزة غرقت بالكامل في غضون ساعتين فقط من تساقط الأمطار، مشدداً على أن الظروف الحالية أصعب من الحرب، وأن الخيام المكتظة بالسكان غير صالحة للسكن.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي إلى توفير مساكن آمنة تحمي المواطنين من تداعيات سقوط الأمطار في القطاع.