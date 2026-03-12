الإمارات والسعودية: اعتراض وتدمير 45 صاروخاً باليستياً ومسيّرة من إيران

شفق نيوز- الرياض/ أبو ظبي

أعلنت كل من الإمارات والسعودية، يوم الخميس، اعتراض وتدمير 45 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة قادمة من إيران في مناطق مختلفة من البلدين.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها، أن "الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران".

أما في السعودية، فقالت وزارة الدفاع، إن قواتها اعترضت 7 مسيّرات ودمّرتها مع اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مناطق مختلفة من المملكة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى "اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وأخر تم إطلاقه باتجاه المنطقة الشرقية".

وكانت مسقط، أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة بمحافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان، فيما أسقطت الدفاعات مسيرات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

غير أن القوات المسلحة الإيرانية، نفت في وقت سابق الخميس، ضلوعها في الهجوم.