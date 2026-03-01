الإمارات: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء وابل الصواريخ الإيرانية

شفق نيوز- أبو ظبي

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، ريم الهاشمي، يوم الأحد، أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء وابل الصواريخ الإيرانية.

وقالت الهاشمي، بحسب شبكة "سي أن أن"، إن "الإمارات قد تتخذ موقفاً حازماً في حال واصلت إيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة"، مشددة على أن "أمن الدولة واستقرارها خط أحمر".

وأضافت أن "الكرة الآن في ملعب إيران بشأن كيفية تعاملها مع جار كان عادلاً".

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأميركية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.

ومن المقرر أن يعقد، اليوم الأحد، وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئ عبر الاتصال المرئي لبحث تداعيات التطورات الأخيرة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.