الإمارات: لن نسمح باستخدام أجوائنا وأراضينا ضد إيران

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الاثنين، التزامها الكامل بعدم السماح باستخدام أجواء البلاد أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيان أنها تجدد "التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة".

وشددت على نهج دولة الإمارات القائم على "ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء "وام".

وكان الطيران المدني الإسرائيلي قد وجه رسالة مساء أمس الأحد، إلى شركات الطيران الأجنبية بأن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الجاري و1 شباط/ فبراير المقبل، قد تمثل "بداية فترة أكثر حساسية على الصعيد الأمني"، في إشارة إلى تصعيد أمني محتمل في المنطقة.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة الماضي، إن شركات سفر أوروبية ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعدد من دول المنطقة بسبب التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن "هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران"، مؤكداً أنه "هدد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام"، بحق المتظاهرين.