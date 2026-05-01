الإمارات عن إدارة مضيق هرمز: لا نثق بإيران

أكدت الحكومة الإماراتية، يوم الجمعة، عدم إمكانية الوثوق في إيران بشأن إدارة مضيق هرمز.

وقال ‌المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش في منشور على ⁠منصة "إكس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "لا يمكن الوثوق في أي ترتيبات أحادية تتخذها إيران أو التعويل عليها ‌فيما ⁠يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد عدوانها ⁠الغاشم على كافة جيرانها"، على حد قوله.

ويذكر أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أعلن، يوم أمس الخميس، "إدارة جديدة" لمضيق هرمز تجلب "الهدوء والفوائد الاقتصادية" للمنطقة، مؤكداً في نفس الوقت عزم بلاده "تأمين" منطقة الخليج، وذلك بالتزامن مع دعوات من الحرس الثوري لإبعاد القوى الأجنبية عن المنطقة، وسط توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.

وكانت طهران قد اقترحت قبل يومين إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأميركي عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة ملفها النووي، وهو ما لم يلق قبولاً من واشنطن، وسط ترقب لرد أميركي محتمل.

وكشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض، صباح اليوم الجمعة، عن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب "خطة جديدة" تهدف إلى إعادة الانسيابية الملاحية في مضيق هرمز، تزامناً مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في هذا الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.