الإمارات: حصيلة الهجوم الإيراني 3 إصابات ونفذ بـ12 صاروخا و4 مسيرات

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين، عن إصابة 3 اشخاص بالهجوم الإيراني الأخير.

وقالت الوزارة في بيان لها: دفاعاتنا الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيرة.

وتعرضت الإمارات لهجوم إيراني هو الثاني، خلال اليوم، عبر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان: تتعامل الدفاعات الجوية مع هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة.

فيما أكد مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن "النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه".

وتابع: أخطأت إيران العنوان "مجددا"، مبينا: موقف الإمارات الصلب لن يرهبه هذا التصعيد ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة بالمنطقة.

وبين أن: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين يعتبر إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عصر اليوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها، وهو الهجوم الأول.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.