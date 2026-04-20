الإمارات: تفكيك "تنظيم إرهابي" مرتبط بـ"ولاية الفقيه" والقبض على عناصره

أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، يوم الاثنين، عن تفكيك "تنظيم إرهابي" والقبض على عناصره.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية "وام" عن الجهاز قوله، إن "عناصر الخلية تورطوا في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة".

وأضاف، أن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت ارتباطه بـ "ولاية الفقيه" في إيران، كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكاراً "إرهابية متطرفة" تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

وأوضح جهاز أمن الدولة الإماراتي، أن أعضاء التنظيم ووفقاً لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، قاموا بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر "إرهابية" وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.

وأشار إلى أن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تتضمن تأسيس وإنشاء تنظيم سري و إدارة التنظيم على ساحة الدولة والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وشدد جهاز أمن الدولة، على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.

وتصاعدت حدة التوترات بين الإمارات وإيران، بعد شن أميركا واسرائيل حرباً على إيران في (28 شباط 2026)، لترد ايران باستهداف ما اسمته المصالح الأميركية في الدول الخليجية من بينها الإمارات.