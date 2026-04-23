الإمارات تفرج عن القائد السابق لـ"جيش الإسلام" والمسؤول الحالي بوزارة الدفاع السورية (فيديو)

أفاد مصدر أمني سوري، يوم الخميس، بإن السلطات الإماراتية أطلقت سراح القائد السابق لـ"جيش الإسلام" والمسؤول الحالي في وزارة الدفاع السورية، عصام البويضاني، بعد أن قضى عاماً في السجن بالإمارات.

وتداول مواقع وصفحات سورية أنباء عن قرب الإفراج عن البويضاني، المعتقل لدى السلطات الإماراتية منذ نحو عام. وذهبت بعض المنصات إلى القول إن البويضاني قد خرج فعلياً من السجن، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات ولقائه كبار المسؤولين فيها.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز اليوم إنه "تم الإفراج عن البويضاني وأنه سيصل اليوم إلى دمشق على أن يتوجه بعدها للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع".

كما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو توثق استعدادات في مدينة دوما وحرستا ومنطقة الغوطة الشرقية لاستقبال البويضاني، بعد تداول أنباء عن إطلاق سراحه بوساطة رسمية سورية.

وكان وزير الدفاع السوري قد زار قبل أشهر عائلة البويضاني، ونقل خلال الزيارة رسالة من الرئيس الشرع، أكد فيها أن ملفه يُعد "أولوية للدولة"، وفق ما صرح به الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار.

يُذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أوقفت البويضاني في 24 نيسان/ أبريل 2025 لدى دخوله أراضيها، دون أن تعلن رسمياً أسباب اعتقاله حتى الآن.

وقبل نحو أسبوعين، كادت العلاقات بين دمشق وأبو ظبي تشهد توتراً دبلوماسياً، على خلفية اقتحام محتجين سوريين مبنى السفارة الإماراتية في دمشق، خلال مظاهرة طالبت بالإفراج عنه.

وفي حين اتهمت دمشق جهات وصفتها بـ"الفلول" وفصائل فلسطينية بمحاولة توتير العلاقات، أصدرت وزارتا الداخلية والخارجية بيانات إدانة وتعهدتا بمحاسبة المتورطين.

كما أجرى الرئيس السوري اتصالاً بنظيره الإماراتي لاحتواء الموقف، قبل أن تتوج تلك الجهود بالزيارة الرسمية الأخيرة.

من هو عصام البويضاني؟

عصام البويضاني، المعروف بـ"أبو همام"، تولى قيادة "جيش الإسلام" بعد مقتل القائد السابق زهران علوش في غارة جوية استهدفت موكبه بريف دمشق في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وقبل ذلك، شغل البويضاني عدة مناصب داخل الفصيل، من أبرزها قيادة العمليات والإشراف على عدد من الألوية.