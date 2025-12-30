الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن

شفق نيوز- أبوظبي

أعلنت السلطات الإماراتية، يوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من "فرق مكافحة الإرهاب" في اليمن، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بما ينسجم مع التزاماتها ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها، تعقيباً على البيان السابق لوزارة الخارجية حول الأحداث الجارية في اليمن، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية، إنها "تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

وختمت الدفاع الإماراتية بيانها بالقول إن "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت في بيان لها صدر في وقت سابق الثلاثاء، عن "أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية".

ورفضت الإمارات وفق البيان، وبشكل قاطع "الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها"، بحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

يأتي ذلك بعد بيان لوزارة الخارجية السعودية أعربت خلاله عن "أسفها" لما قالت إنه "ضغط" قامت به الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة باليمن.

ودعت المملكة الإمارات إلى الاستجابة لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.