الإمارات تعلن تفكيك شبكة "إرهابية" ممولة من حزب الله وإيران

شفق نيوز- أبوظبي

أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، الجمعة، تفكيك شبكة "إرهابية" قال إنها ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران.

جهاز أمن الدولة يعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها ويؤكد أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، ولن يُسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه… — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 19, 2026

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، فإن الشبكة سعت إلى اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للدولة، فيما أوضح جهاز أمن الدولة أن أفرادها عملوا وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً بالتنسيق مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران، في مخالفة للأنظمة الاقتصادية والقانونية، بما شمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن البلاد.

ويأتي الإعلان الإماراتي في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الأمنية في الخليج مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الثالث، إذ طلبت دول خليجية، عقد نقاش عاجل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الضربات الإيرانية على البنى التحتية للطاقة في البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.