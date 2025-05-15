الإمارات تعلن استثمار 1.4 ترليون دولار في أمريكا

شفق نيوز/ أعلن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، يوم الخميس، خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن بلده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية، وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة (...) خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة".

وأضاف أن "ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1,4 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة".

واعتبر بن زايد أن الزيارة الأمريكية أعطت "دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، بينما أكد ترامب أن العلاقة بين البلدين "ستكون أفضل وأقوى".

وتطرق ترامب إلى الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع دولة الإمارات، لافتا إلى أن هذه الشراكة "ستكون مميزة".