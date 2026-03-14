الإمارات تضبط 45 شخصاً بتهمة تصوير مواقع "الضربات الإيرانية"

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت السلطات الإماراتية، يوم السبت، ضبط شرطة أبو ظبي 45 شخصاً من جنسيات مختلفة بتهمة تصوير مواقع تعرضت للاستهداف ونشر فيديوهات عبر منصات التواصل وتداول معلومات غير دقيقة ومضللة حول الضربات الإيرانية.

وبحسب بيان للنيابة العامة الإماراتية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، في إطار جهودها المستمرة لرصد المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تخالف القوانين والتشريعات النافذة.

وشددت على ضرورة تحري الدقة، وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو صادر عن جهات غير رسمية، نظراً لتأثيره السلبي على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

ودعت الشرطة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث، حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة الإجراءات.

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق، السبت، تعامل دفاعتها الجوية مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1600 طائرة مسيرة".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.