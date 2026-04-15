الإمارات تستدعي القائم بالأعمال العراقي احتجاجا على استهداف "الفصائل" لأراضيها

شفق نيوز- أي ظبي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال العراقي في بلادها، احتجاجا على استهداف "الفصائل العراقية المسلحة" لأراضيها.

ونقلت وسائل إعلام عربية، بياناً عن الوزارة قالت فيه إن "وزارة الخارجية، استدعت عمر عبدالمجيد حميد العبيدي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الإمارات، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة واستنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تنفذها فصائل وميليشيات وجماعات مسلحة موالية لجمهورية إيران الإسلامية، وذلك رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذه الاعتداءات استهدفت عدداّ من المنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

ولفتت مذكرة الاحتجاج التي قام بتسليمها أحمد جمعة المراشدة مدير إدارة الشؤون العربية، على أن "استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية، والاعتداءات الإرهابية من وكلاؤها، على الدول الخليجية ودول المنطقة تهدد استقرار المنطقة، وتقوض المساعي الدولية في هذا الصدد والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت إلى أن "هذه الاعتداءات تضع العلاقات القائمة مع جمهورية العراق أمام تحديات بالغة الحساسية، بما ينعكس سلبا على التعاون القائم والعلاقات الأخوية بين العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وشددت على "ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بوقف ومنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها والموجهة نحو دول الخليج ودول المنطقة، بشكل عاجل ودون قيد أو شرط وضرورة التعامل مع تلك التهديدات والاعتداءات ومنعها بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".

وبينت أن "مذكرة الاحتجاج تضمنت التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026) والذي شاركت في رعايته 136 دولة، وبالتحديد مطالبته بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء".

وأكدت على "أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي".

ومنذ اندلاع الحرب بين أميركا واسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أعلنت المقاومة العراقية المسلحة، عن شن هجمات صاروخية والطائرات المسيرة استهدفت فيها دول الخليج العربي وما تسميه بالمصالح الأميركية في الخليج وكذلك في العراق، خاصة في إقليم كوردستان.