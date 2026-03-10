الإمارات ترصد صواريخ ومسيرات.. إيران تقصف إسرائيل ولبنان تتعرض لاستهداف

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة 34 من عملية "الوعد الصادق 4"، باستخدام صواريخ ثقيلة ودقيقة، تزامناً مع بدء الجيش الإسرائيلي موجة هجمات تستهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت، هجوماً إيرانياً جديداً شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه "تم تنفيذ الموجة الرابعة والثلاثين من عملية (الوعد الصادق 4) التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، باستخدام صواريخ باليستية دقيقة مزودة برؤوس حربية يفوق وزنها طناً واحداً".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري أن "هذه الموجة نفذت في ليلة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، تحت الرمز الديني (يا علي بن أبي طالب عليه السلام)، واستهدفت قواعد ومراكز عسكرية ولوجستية تابعة للولايات المتحدة و(الكيان الصهيوني) في المنطقة".

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، بدء موجة هجمات باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت وسائل إعلامية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الجيش الإسرائيلي شن غارت على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وعلى بلدة بيت ياحون جنوبي البلاد.

في المقابل أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في شتولا الحدودية بالجليل الغربي وفي مسغاف عام في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وذلك بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، بحسب وسائل إعلامية.

كما أصدر، الحرس الثوري، بياناً أكد فيه استهدفت تجمعات للجنود الأميركيين في قاعدتي قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات وقاعدة الجفير في البحرين، إضافة إلى أهداف إسرائيلية داخل إسرائيل.

وأوضح أن الصواريخ الإيرانية أصابت عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية، من بينها قاعدة رامات ديفيد الجوية والمطار المدني في حيفا، مبيناً أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت البنى التحتية والمدنيين "لن تمر دون رد"، وأن بنك الأهداف لدى إيران "أكبر بعشرة أضعاف" من الأهداف التي يمتلكها خصومها.

وشدد الحرس، على أن "الأمن والاستقرار في المنطقة إما أن يكونا للجميع أو لن يكونا لأحد".

ويأتي تصاعد المواجهة العسكرية في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت، الثلاثاء، 9 صواريخ باليستية، جرى اعتراض وتدمير 8 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر دون أن يسفر عن أضرار.

كما رصدت الدفاعات الجوية 35 طائرة مسيّرة، حيث تمكنت من اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيّرة داخل أراضي الدولة.

ويتواصل التصعيد بالشرق الأوسط في اليوم الـ11 من الحرب على إيران، حيث تستمر واشنطن وتل أبيب باستهداف إيران فيما تصعد طهران هجماتها على إسرائيل والمصالح الأميركية بالخليج.