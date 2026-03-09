الإمارات تدين سقوط طائرة مسيّرة على قنصليتها في كوردستان

شفق نيوز- أبو ظبي

دانت دولة الإمارات، ليل الاثنين، الهجوم الذي استهدف قنصليتها في أربيل بإقليم كوردستان.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها: ندين وتستنكر بشدة الهجوم بطائرة مسيّرة على قنصليتها في كوردستان العراق والذي أسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات".

وطالبت من الحكومة العراقية وحكومة كوردستان العراق "التحقيق في ملابسات الهجوم على قنصليتها لتحديد الجهات المسؤولة عنه ومحاسبتهم".

وكان جهاز مكافحة إقليم كوردستان، أعلن ليل الاثنين، عن اسقاط 3 طائرات مسيرة في أربيل، وأن حطام واحدة منها سقط قرب القنصلية الإماراتية.