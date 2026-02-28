الإمارات.. التصدي لـ346 صاروخاً ومسيّرة و4 إصابات بمطار دبي

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء السبت، أن القوات الجوية والدفاع الجوي نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيها، فيما أعلنت سلطات الطيران إصابة 4 أشخاص في حادث بمطار دبي الدولي دون الكشف عن طبيعته.

وأوضحت الوزارة أنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخاً باليستياً إيرانياً تم إطلاقه تجاه الدولة، حيث تم تدمير 132 صاروخاً، فيما سقط 5 منها في مياه البحر، كما تم رصد 209 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الدولة، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ونتيجة التصدي الفعال للصواريخ والمسيرات، سقطت بعض الشظايا في مناطق متفرقة في الدولة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تحركت على الفور بكامل جاهزيتها وإمكاناتها للتعامل مع الوضع وفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان وتأمين المواقع المتأثرة.

وأدانت الوزارة هذا الهجوم بأشد العبارات، مؤكدة رفض الدولة القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمثل تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة المدنيين ويقوض الاستقرار.

وشددت الوزارة على أن هذا الاستهداف يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأعربت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وأهابت الوزارة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

إلى ذلك، أكدت "مطارات دبي" وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB) قبل قليل، مشيرة إلى أنه تم تفعيل فرق الاستجابة الطارئة على الفور للتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، جرى تقديم المساعدة الطبية العاجلة لهم في الموقع، من دون الكشف عن طبيعة الحادث أو مدى خطورة الإصابات حتى الساعة.

وأكدت "مطارات دبي" أنه سيتم بث معلومات محدّثة فور ورودها.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ".

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، تصفية قيادات أمنية عليا في إيران، خلال ضربات وصفها بـ"الأكبر بتاريخ إسرائيل".

بالمقابل، فإن مدير العلاقات العامة لمكتب خامنئي، قال في تصريحات: في ظل الظروف التي يتعرض فيها العدو الأميركي–الصهيوني لضربات قاسية من قبل أبطال القوات المسلحة، لجأ إلى الحرب النفسية. فلنكن جميعاً يقظين تجاه الحرب النفسية التي يشنّها العدو.

وأعلنت إسرائيل، صباح السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.