الإمارات.. استهداف حقل" شاه" للغاز بطائرة مسيرة

أعلنت السلطات الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، استهداف حقل "شاه" للغاز في إمارة أبو ظبي بطائرة مسيرة ما أسفر عن اندلاع حريق فيه.

وذكر مكتب أبو ظبي الإعلامي في تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي تتعامل مع حادثة حريق في حقل شاه ناجم عن استهداف لطائرة مسيرة، دون وقوع أي إصابات حتى الآن، وسيتم موافاتكم بالمستجدات لاحقاً".

ويأتي هذا الحادث بعد إعلان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، مساء الاثنين، تنفيذ هجوماً وصفه بـ"الدقيق" فجر اليوم، استهدف المستودع المركزي للذخيرة في قاعدة "الظفرة" الجوية في إمارة أبو ظبي.

وبحسب تقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم أسفر عن وقوع سلسلة انفجارات عنيفة أدت إلى صدور أوامر بإخلاء القاعدة، واضطرار الجانب الأميركي لنقل المقاتلات الحربية إلى قواعد بديلة أكثر بعداً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، تعليقاً مؤقتاً للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك بعد إصابة أحد خزانات الوقود في محيط المطار نتيجة استهداف بطائرة مسيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الاثنين، مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء "الاعتداءات الإيرانية السافرة"، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة، وفق البيان.

وأضافت وزارة الدفاع أن "هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 5 قتلى و145 حالة إصابة من جنسيات مختلفة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/ فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.