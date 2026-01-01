الآلاف يغلقون جسر غالاطة في اسطنبول تضامناً مع فلسطين (فيديو)

شفق نيوز- أنقرة

بدأ عشرات الآلاف من الأشخاص، منذ فجر اليوم الخميس، المسير نحو جسر غالاطة في إسطنبول للمشاركة في مسيرة تضامنية مع فلسطين، بعد أدائهم صلاة الفجر في مساجد المدينة.

وذكر تقرير لوكالة "الأناضول" التركية أن المسيرة ينظمها "تحالف الإنسانية" و"منصة الإرادة الوطنية"، بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية، تحت شعار "لن نرضخ، لن نصمت، ولن ننسى فلسطين"، للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واحتشد المشاركون أمام مساجد إسطنبول الشهيرة مثل آيا صوفيا الكبير والسلطان أحمد والفاتح والسليمانية والجامع الجديد، قبل الانطلاق على شكل مواكب باتجاه جسر غالاطة، حاملين أعلام تركيا وفلسطين، ومرتدين الكوفية الفلسطينية، مرددين هتافات تضامنية مثل "من إسطنبول إلى غزة، ألف تحية للمقاومة" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

ورفع المشاركون القادمون من مسجد السليمانية لافتة كتب عليها "العدالة لفلسطين والضمير للعالم"، مرددين تكبيرات وهتافات من قبيل "تحية للانتفاضة العالمية" و"إسرائيل المجرمة اخرجي من فلسطين".

وأدى رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، عبد الله أوزدمير، ورئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم، بلال أردوغان، وعدد من أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات، صلاة الفجر في مسجد العرب بمنطقة قره كوي، قبل الانضمام إلى المواطنين في المسيرة باتجاه جسر غالاطة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه، مقطع فيديو للتظاهرة، نقلاً عن ما بثته وكالة "الأناضول" التركية.