الآلاف من كورد سوريا يتظاهرون دعماً لإقليم كوردستان ورفضاً للهجمات (صور)

شفق نيوز- الحسكة

شارك آلاف الكورد السوريين، الثلاثاء، في تظاهرات شهدتها مدن وبلدات عدة شمال شرق سوريا، دعماً لإقليم كوردستان وتنديداً بالهجمات التي يتعرض لها من قبل إيران والمجموعات المسلحة المرتبطة بها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مدن القامشلي والحسكة وعامودا والدرباسية وديرك في محافظة الحسكة شهدت تظاهرات مؤيدة وداعمة لإقليم كوردستان اليوم.

ونقل المراسل عن شمدين نبي، أحد منظمي التظاهرة في مدينة القامشلي، قوله إن خروج التظاهرات جاء "للتعبير عن تضامننا مع إقليم كوردستان العراق شعباً وقيادة في مواجهة الاعتداء والهجمات التي يتعرضون إليها من قبل إيران والميلشيات المرتبطة بها".

وأضاف أن "الكورد في روجافا يدعمون حقوق الشعب الإيراني والكورد خاصة في الحرية ونيل حقوقهم والعيش بكرامة على أرضهم".

كما ندد ناشطون كورد بالهجمات على الإقليم، داعين حكومة بغداد إلى "إبداء موقف من هذه الهجمات"، مؤكدين أن "الإقليم عامل استقرار وأمن ولم يشكل أي تهديد لأي من دول الجوار".

وفي مدينة ديرك، قالت الناشطة الكوردية سيماف سلو لوكالة شفق نيوز إن "وحدة الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة قائمة، والكورد في روجافا يقفون بجانب إخوانهم في العراق وإيران ولم ينسوا الدعم الذي قدم لهم في سوريا قبل أشهر قليلة".

ودعت سلو "الكورد في تركيا وسوريا ودول الاغتراب إلى تنظيم مظاهرات حاشدة داعمة للشعب الكوردي في العراق وإيران لرفض الهجمات التي تستهدف الكورد في هذه الدول".

وكان عدد من الكورد قد تجمعوا، الاثنين، في مدينة القامشلي حاملين أسلحة، مؤكدين جاهزيتهم للمشاركة في الدفاع عن إقليم كوردستان في حال تعرضه لأي اعتداء.

كما شهدت المدن الكوردية في سوريا خلال اليومين الماضيين أكثر من 10 تظاهرات، بينها كوباني والحسكة والدرباسية وعامودا والقامشلي وكركي لكي وديرك وتل تمر.