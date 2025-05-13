بينها أكبر صفقة سلاح في التاريخ.. السعودية وأمريكا توقعان استثمارات بـ600 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أبرز الصفقات الموقعة مع السعودية عقب جولة المباحثات الرسمية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرياض، ضمن حزمة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار.

وتضمنت هذه الصفقات التي وقع عليها ترامب وبن سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، صفقة دفاعية قياسية بقيمة 142 مليار دولار تشمل معدات أمريكية متطورة وتدريب شامل للقوات السعودية، فيما وصفت وكالة "رويترز"، بأن هذه الصفقة "الأكبر في التاريخ" مشيرة إلى تم بحث احتمال شراء الرياض طائرات إف-35 المقاتلة.

ومن الصفقات أيضاً وفق البيت الأبيض، استثمار سعودي بـ20 مليار دولار من شركة DataVolt في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة داخل الولايات المتحدة.

وتابع، كما تضمنت استثمارات تكنولوجية مشتركة بـ80 مليار دولار من شركات كبرى مثل Google و Oracle و Uber وAMD في البلدين، ومشاريع بنية تحتية سعودية كبرى تنفذها شركات أمريكية مثل AECOM وParsons بقيمة 2 مليار دولار.

وأكمل، ومن الصفقات أيضاً صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من FEVernova بقيمة 14.2 مليار دولار وطائرات بوينغ 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتضمنت، استثمار صحي بـ5.8 مليارات دولار من Shamekh IV Solutions، يتضمن إنشاء مصنع في ولاية ميشيغان، و إطلاق 3 صناديق استثمارية بقيمة إجمالية 14 مليار دولار تركز على الطاقة، الدفاع، والرياضة داخل الولايات المتحدة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السعودية، ضمن جولته الخليجية التي وصفها بـ"التاريخية"، ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين بينهم إيلون ماسك.

فيما غادر ترامب قصر اليمامة مع نهاية مراسم الإعلان عن مضمون الاتفاقية الاستراتيجية، وتوجه للمشاركة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.