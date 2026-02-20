الأكبر بالعالم.. حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تصل المتوسط

شفق نيوز- باريس

أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، يوم الجمعة، بأن حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" الأكبر في العالم دخلت البحر الأبيض المتوسط اليوم في ظل تكثيف الانتشار العسكري الأميركي.

وكانت وكالة "رويترز"، قالت نقلاً عن مسؤولين أميركيين، الجمعة، إن الخيارات العسكرية المطروحة لدى واشنطن بشأن إيران لا تقتصر على استهداف منشآت نووية أو مواقع عسكرية، بل قد تشمل توجيه ضربات إلى قادة إيرانيين بعينهم في حال صدور قرار بالهجوم.

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الجمعة، عن تخصيص إسرائيل والولايات المتحدة 390 طائرة مقاتلة لتكون مستعدة لأي عملية عسكرية ضد إيران، مشيرة إلى تحديد "بنك أهداف" في الداخل الإيراني في حال اندلعت الحرب.

إلى ذلك قالت شبكة "سي.بي.إس" الأميركية، الجمعة، إن مسؤولين كبار في الأمن القومي الأميركي، أبلغوا الرئيس دونالد ترمب، بأن قواتهم العسكرية جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران بدءاً من يوم غد السبت.

بدوره أكد ترمب، الجمعة، أنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران، وذلك رداً على سؤال وجه له بهذا الخصوص.

وأمهل ترمب، أمس الخميس، إيران مدة 15 يوماً حداً أقصى لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين أو مواجهة "أمور سيئة"، فيما دافعت الجمهورية الإسلامية مجدداً عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

واستأنف الجانبان الثلاثاء الماضي المباحثات التي تتوسط فيها عُمان. وبعد جولة أولى في مسقط في السادس من شباط/ فبراير الجاري، عقدت الثانية في مقر إقامة السفير العماني في جنيف.

وفي الوقت نفسه، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تبحر على مسافة مئات الكيلومترات من سواحل بلاده.

ونشرت واشنطن حاملة طائرات على بعد مئات الكيلومترات من سواحل إيران، بينما تتجه حاملة ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط. كما تنشر أسراباً من الطائرات الحربية وعشرات آلاف الجنود في قواعد إقليمية.