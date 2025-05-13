الإعلان عن أول تعاون أميركي - سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أكدت شركة "إنفيديا" Nvidia وهي واحدة من أكبر الشركات الأميركية إنتاجاً لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر، يوم الثلاثاء، أنها ستبيع أكثر من 18 ألف شريحة من أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي لشركة "هيوماين" السعودية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجولة التي يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج العربي وبدأها بزيارة السعودية اليوم ويرافقه وفد كبير يتضمن عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال وكبار الرؤساء التنفيذيين.

وستُستخدم شرائح Blackwell المتطورة في مركز بيانات بقدرة 500 ميغاوات في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت Nvidia أن أول عملية نشر لها ستستخدم شرائح GB300 Blackwell، التي تُعد من أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطوراً من Nvidia حالياً، والتي لم يُعلن عنها رسمياً إلا في وقت سابق من هذا العام.

ويؤكد إعلان يوم الثلاثاء أهمية شرائح Nvidia كأداة ضغط لإدارة ترامب، في ظل تنافس دول العالم على هذه الأجهزة، التي تُستخدم لتدريب ونشر برامج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT، بحسب شبكة "CNBC".

وقال رئيس الشركة جنسن هوانغ: "يسعدني جداً أن أكون هنا للاحتفال بالافتتاح الكبير، وانطلاق شركة هيوماين". مضيفاً "أنها رؤية رائعة حقاً أن تُنشئ المملكة العربية السعودية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في بلدكم حتى تتمكنوا من المشاركة والمساعدة في تشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا التحويلية المذهلة".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها ستلغي ما أسمته قاعدة الرئيس السابق جو بايدن، وستطبق "قاعدة أبسط بكثير".

كما طُلب من Nvidia الحصول على ترخيص تصدير لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ عام 2023 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وشركة هيوماين مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وستعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لمراكز البيانات. وتشمل خطط الشركة في نهاية المطاف نشر "مئات الآلاف" من وحدات معالجة الرسومات Nvidia.

وقال هوانغ: "المملكة العربية السعودية غنية بالطاقة، وتحول الطاقة من خلال هذه الإصدارات من أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة Nvidia، والتي تعد في الأساس مصانع للذكاء الاصطناعي".