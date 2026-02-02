"بأمر الرئيس".. انطلاق المفاوضات الايرانية - الاميركية خلال أيام

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، باحتمال انطلاق مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

ونقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مطّلع قوله إن فرص بدء المفاوضات باتت مرتفعة، مشيراً إلى أن مكان وزمان اللقاء لم يُحسما حتى الآن.

وأوضح المصدر أن المفاوضات يُرجَّح أن تُعقد على مستوى وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الاميركي ستيف ويتكوف، في حال تم التوافق على الإطار النهائي لها خلال الأيام المقبلة.

كما نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع بالحكومة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني أمر ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قال خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن طهران تدرس تفاصيل مختلف المسارات ‌الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة، ⁠مضيفا أن إيران تأمل في التوصل إلى نتائج ‌في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصدر إسرائيلي أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب يطالب إيران بخمسة شروط رئيسية، هي: تسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب، وتفكيك البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، ووقف البرنامج الصاروخي، كذلك إنهاء دعم الوكلاء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".

وأضاف المصدر أن "إسرائيل تدرك أن إيران لن تكون مستعدة لمناقشة هذه المطالب مجتمعة أو منفردة"، معتبرًا أن "المرحلة الحالية تتسم بالمماطلة".