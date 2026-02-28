الإعلام الإيراني: الرئيس بزشكيان بصحة جيدة

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، بصحة جيدة، وذلك عقب القصف الإسرائيلي - الأميركي الذي طال أماكن قرب مقر الرئاسة في طهران.

ونقلت وكالة إيرنا للأنباء، عن مصدر مطلع في الرئاسة قوله: "الرئيس بزشكيان بخير ويتمتع بصحة جيدة".

وكذلك نقلت وكالة تسنيم، عن مصدر مطّلع مقرّب من رئاسة الجمهورية أكد أن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان يتمتع بصحة كاملة، ولم يتعرض لأي أذى.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت قبل قليل، بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتقييد الحركة، مع إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.