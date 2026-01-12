الإعلام الإيراني الرسمي يبث مشاهد لمسيرات حاشدة تندد بـ"مثيري الشغب" (فيديو)

شفق نيوز- طهران

بثّ الإعلام الإيراني الرسمي، صباح يوم الاثنين، مشاهد لمسيرات حاشدة قال إنها خرجت في عدد من المدن الإيرانية للتنديد بما وصفه بـ"مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، وذلك تلبية لدعوات رسمية للنزول إلى الشوارع احتجاجاً على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مظاهرات واسعة انطلقت في أرجاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتنديد بـ"أفعال وجرائم مثيري الشغب والإرهابيين المسلحين"، بحسب تعبيرها.

من جانبها، أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن العاصمة طهران شهدت مشاركة مختلف شرائح المواطنين، إلى جانب عائلات شهداء الأحداث الأخيرة، في مسيرة للتنديد بما وصفته بـ"جرائم الإرهابيين المسلحين والمخربين".

وبحسب القناة، تزامنت هذه المسيرة مع مظاهرات مماثلة في جميع المحافظات ومراكزها، فيما أُقيمت خلال المسيرات مراسم تشييع شهداء الأحداث الأخيرة.

ونقل الإعلام الإيراني مقاطع فيديو لهذه المسيرات ، في وقت قررت السلطات قطع خدمة الإنترنت، وسط شحّ المعلومات وتوقف ورود الأنباء من داخل البلاد باستثناء ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية.

وكانت السلطات الإيرانية قد دعت، في وقت سابق، المواطنين إلى النزول إلى الشوارع اليوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن مجلس تنسيق التنمية الإسلامية دعا المواطنين في مختلف أنحاء البلاد إلى الخروج في تجمعات عامة لإدانة ما وصفه بـ"الأعمال الإرهابية التي يقوم بها عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات تشهدها إيران منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى عدة مدن.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يدرس خيارات متعددة للتعامل مع الوضع، بينها خيارات عسكرية محتملة، مؤكداً تلقيه إحاطات متواصلة بشأن الاحتجاجات.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترمب سيُطلع من كبار مسؤولي إدارته على خيارات التعامل مع التطورات في إيران.

في المقابل، حذّرت طهران من استهداف إسرائيل وقواعد أميركية في حال تعرضها لأي ضربات.

وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية، نقلاً عن نشطاء، بسقوط أكثر من 500 قتيل خلال الاحتجاجات، بينهم 48 عنصراً أمنياً، إضافة إلى اعتقال نحو 10 آلاف شخص.