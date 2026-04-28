الإعلام الأميركي يكذب ترمب: لا يوجد أي انهيار في إيران

أفات قناة ‏‎"CBS"‎‏ الأميركية، يوم الثلاثاء، بعدم وجود أي انهيار في ‏إيران، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على الوضع.‏

ونقلت القناة عن مراسلها في طهران قوله، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أدّعى أن إيران ‏أبلغت بأنها في "حالة انهيار"، دون أن يقدم توضيحاً حول الجهة التي نقلت ‏هذه الرسالة أو ما الذي كان يشير إليه.‏

وأوضح مراسل القناة الأميركية، أن إيران، بعد عقود من العقوبات الدولية ‏والتوتر مع الغرب، اعتادت على ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية ‏صعبة.‏

وأعلن ترمب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ‏أن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ"حالة من الانهيار"، فيما أكد أن ‏طهران طلبت فتح مضيق هرمز‎.‎

وقال ترمب في تدوينة على موقعه في "تروث سوشيال"، إن الإيرانيين ‏‏"يحاولون تسوية وضع القيادة لديهم وهو أمر أثق بأنهم سيتمكنون من ‏تحقيقه‎".‎

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين ‏أميركيين، في وقت سابق من اليوم، بأن ترمب أبلغ ‏مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق ‏هرمز وإنهاء الحرب‎.‎

وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق ‏هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، ‏في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع ‏التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ‏وشخصين مطلعين.‏