الإعلام الأميركي يكذب ترمب: لا يوجد أي انهيار في إيران
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفات قناة "CBS" الأميركية، يوم الثلاثاء، بعدم وجود أي انهيار في إيران، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على الوضع.
ونقلت القناة عن مراسلها في طهران قوله، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أدّعى أن إيران أبلغت بأنها في "حالة انهيار"، دون أن يقدم توضيحاً حول الجهة التي نقلت هذه الرسالة أو ما الذي كان يشير إليه.
وأوضح مراسل القناة الأميركية، أن إيران، بعد عقود من العقوبات الدولية والتوتر مع الغرب، اعتادت على ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة.
وأعلن ترمب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إيران أبلغت واشنطن بأنها تمر بـ"حالة من الانهيار"، فيما أكد أن طهران طلبت فتح مضيق هرمز.
وقال ترمب في تدوينة على موقعه في "تروث سوشيال"، إن الإيرانيين "يحاولون تسوية وضع القيادة لديهم وهو أمر أثق بأنهم سيتمكنون من تحقيقه".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، في وقت سابق من اليوم، بأن ترمب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.
وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين مطلعين.