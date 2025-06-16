الإعلام الإسرائيلي: إيران نفذت 11 هجوماً وأطلقت 370 صاروخاً و100 مسيرة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بأن إيران نفذت 11 هجوماً على إسرائيل منذ بدء الحرب، وأطلقت خلالها 370 صاروخاً وأكثر من 100 طائرة مسيرة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "الاتصال لا يزال مقطوعاً مع ثلاثة مفقودين تحت الأنقاض في أحد المواقع بمدينة حيفا.

بينما نقلت القناة 14 عن المتحدثة باسم الشرطة قوله إن الأوضاع "صعبة للغاية" في الموقع المستهدف بالصواريخ وسط البلاد، مؤكداً وجود دمار كبير واستمرار جهود الإنقاذ والتأكد من عدم وجود محاصرين.

من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل خمسة أشخاص وإصابة 92 آخرين، أحدهم في حالة خطرة، جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

يُشار إلى أن التوتر بين إسرائيل وإيران تصاعد بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت لـ 3 أيام متتالية، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.