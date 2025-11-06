الإعلام اللبناني يكشف عن المواقع المستهدفة في جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

كشفت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان، يوم الخميس، عن المواقع التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي، في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم في بيان عسكري أنه بدأ "شنّ سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

وقالت الوكالة الوطنية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مباني في بلدات الطيبة القريبة من الحدود مع اسرائيل، اضافة الى بلدتي عيتا الجبل في منطقة بنت جبيل وطيردبا في منطقة صور، علما أنهما بعيدتان من الحدود.

وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان عدد من قرى في جنوب لبنان، قائلا إنه سيستهدف بنى تحتية تابعة لجماعة حزب الله في تلك المناطق.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان إن إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وقالت بدرسيان للصحافيين "ستواصل إسرائيل الدفاع عن كامل حدودها، ونواصل التأكيد على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.. لن نسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته".

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد من أن الجيش الإسرائيلي قد يكثّف هجماته ضد حزب الله.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.