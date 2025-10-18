الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل ارتكبت 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب

شفق نيوز- غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم السبت، أن إسرائيل ارتكبت 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة تنوعت بين إطلاق النار المباشر على المواطنين والقصف والاستهداف المتعمد واعتقال مدنيين.

وجاء في بيان المكتب الحكومي الفلسطيني: "نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى اليوم (47 خرقا موثقا)، في انتهاك صارخ وواضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "تنوعت هذه الخروقات بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب".

وأشار المكتب إلى أن "هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين".

وتابع: "تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكد أنه "منذ صدور قرار وقف الحرب، ارتقى (38 شهيدا) وأصيب (143 مواطنا) بجراح متفاوتة، جراء خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة".

وحمّل المكتب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات. ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزل في قطاع غزة.