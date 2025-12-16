الإعلامي مصطفى الآغا من الموصل: نبحث عن المحتوى القادر على التغيير (صور)

شفق نيوز- نينوى

أكد الإعلامي السوري مصطفى الآغا، يوم الثلاثاء، في زيارة إلى مدينة الموصل أن التأثير الحقيقي يبدأ من المحتوى القادر على إحداث تغيير، وليس من الأدوات أو الصور فقط، مشيراً إلى أن المتلقي اليوم هو من ينتقي ما يتابعه عبر هاتفه المحمول.

وقال الأغا، في تصريح لوسائل الاعلام من بينها وكالة شفق نيوز، خلال مشاركته في ملتقى التدريب الدولي لصناعة الأثر في الإعلام الرقمي، المقام في الموصل، إن "المبادرات المرتبطة بالتراث والآثار والثقافة تُعد نماذج إيجابية يجب دعمها ومساندتها، لأنها تسهم في تقديم محتوى يحمل قيمة ومعنى".

وأكد الأغا، أن "العراق يمتلك تاريخاً عريقاً وثراءً إنسانياً وثقافياً قادراً على التأثير وإثارة الوجدان"، مضيفاً أن "إعمار الإنسان يجب أن يسبق إعمار المباني"، لافتاً إلى أن "المجتمع العراقي، ولاسيما في الموصل، يمتلك طاقات ومواهب كبيرة تحتاج فقط إلى من يمنحها مفاتيح العطاء والدعم لتتحول إلى مشاريع مؤثرة وفاعلة".

ويستمر ملتقى التدريب الدولي لصناعة الأثر لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم من جامعة النور وبمشاركة عدد من الشركاء، بهدف تعزيز مفاهيم التأثير الرقمي الإيجابي وبناء محتوى واعٍ يسهم في التغيير المجتمعي.