الأعرجي للرئيس الإيراني: ملتزمون بالاتفاق الأمني المشترك

شفق نيوز- طهران

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، يوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، مؤكداً التزام العراق بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الأعرجي والوفد الأمني الرفيع المرافق له التقى في طهران، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتناول اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وعلى جميع الصعد، لاسيما الاقتصادية منها".

وأضاف البيان أن "الأعرجي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى القيادة الإيرانية، كما أعرب عن التزام العراق بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين، ودعم العراق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن العراق يدعم الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات وخفض التصعيد في المنطقة".

وفي لقاء آخر، ذكر مكتب الأعرجي أن الأخير التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، وهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال الاجتماع الأمني الرفيع، "حوار موسع بشأن التعاون في المجال الأمني وضبط الحدود والأحزاب الكوردية المعارضة المتواجدة في الإقليم، فضلاً عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي وتفاصيل اللجنة المشكلة لمتابعة الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور أكد خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، أن أميركا وإسرائيل، كانتا تعوّلان على منظومتهما الدفاعية الصاروخية، لكن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها المحددة.

إلى ذلك، التقى الوفد الأمني الرفيع الذي يترأسه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في طهران رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب الأعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، "استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين، إلى جانب التأكيد على بنود الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالحدود، فضلاً عن بحث تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين".

وبدأ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة من نظيره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى إيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق، ووقف إطلاق النار في غزّة، والتطورات السياسية في سوريا.

وشنّت إسرائيل ليلة 13 حزيران/يونيو الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.

وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوماً، وانضمت الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوماً منفرداً على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 حزيران/يونيو الماضي.

وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر، مساء 23 حزيران/ يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".

ثم أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكناً الآن.

وأضاف ترمب أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي الحرب رسمياً التي استمرت 12 يوماً.