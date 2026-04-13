الإعدامات في إيران.. 4 عمليات باليوم خلال 2025

أفاد تقرير حقوقي مشترك، يوم الاثنين، بأن السلطات في إيران أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، في أعلى حصيلة منذ عام 1989.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومعاً ضد عقوبة الإعدام، أن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 68% مقارنة بعام 2024، محذراً من أن الإعدامات قد تُستخدم بشكل أكبر كأداة للقمع في حال تجاوزت طهران أزمتها الحالية.

وأشار التقرير إلى أن العدد المعلن يُعد “تقديراً متحفظاً”، نظراً لعدم الإعلان عن العديد من حالات الإعدام في وسائل الإعلام الرسمية، موضحاً أن المعدل يعادل نحو أربع عمليات إعدام يومياً.

وحذرت المنظمتان من أن مئات المتظاهرين المعتقلين لا يزالون يواجهون خطر صدور وتنفيذ أحكام إعدام بحقهم، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني 2026.

من جانبه، قال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، إن السلطات الإيرانية سعت إلى إثارة الخوف عبر تنفيذ ما بين أربع إلى خمس عمليات إعدام يومياً خلال 2025، بهدف منع اندلاع احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها.