الإطاحة بشبكة مخدرات في دمشق وضبط كميات كبيرة من الممنوعات

شفق نيوز- دمشق

أعلن رئيس فرع مكافحة المخدرات في دمشق، محمد السوادي، يوم الثلاثاء، أن الفرع تمكّن من إلقاء القبض على شبكة مكوّنة من عشرة أشخاص، بعد سلسلة مداهمات طالت عدة مواقع في العاصمة وضواحيها، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة.

وأكد السوادي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز أنه جرى التوجه إلى أماكن وجود أفراد الشبكة بموافقة المحامي العام بدمشق، حيث أُلقي القبض أولاً على أحد المروجين وبحوزته 200 ألف حبة كبتاغون، وتم لاحقاً تحديد هويات بقية المتورطين والقبض عليهم تباعاً.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط نحو 500 ألف حبة كبتاغون، و12 كيلوغراماً من الحشيش، و3 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى كيلوغرام واحد من مادة الكريستال، فضلاً عن مصادرة بندقيتي كلاشنكوف ومسدس كان بحوزة الموقوفين

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحرّكات أمنية موسّعة في سوريا ولبنان والعراق خلال الأشهر الماضية، إذ سجّلت الأجهزة المختصة عدة ضربات نوعية ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات، أبرزها القبض على تاجري مخدرات دوليين خلال عملية نوعية داخل الأراضي السورية، نُفّذت بالتنسيق بين الداخلية العراقية و إدارة مكافحة المخدرات السورية.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية العراقية إن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث انتقلت مفرزة عراقية إلى داخل سوريا وتمكنت من توقيف المتهمين وبحوزتهما 57 كيلوغراماً من الحشيش كانا يخططان لتهريبها إلى العراق.

وفي وقت سابق، ضبط 12 مليون حبة كبتاغون قرب منطقة الدُمَيّر بريف دمشق في واحدة من أكبر عمليات المكافحة خلال 2025.

كما تم إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كيلوغرام من الحشيش في كمين بريف دمشق على الحدود مع لبنان.

وأكد فرع مكافحة المخدرات في دمشق أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الأمن المجتمعي وملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمساهمة في الحد من انتشار المواد المخدرة والتصدي لهذه الآفة الخطيرة.