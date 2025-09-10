"الآسايش" تفكك شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف شمال شرق سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي (الاسايش) في شمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكات كانت خطط لشن هجمات إرهابية في الرقة.

وذكرت (الاسايش) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حملة أمنية انطلقت في مدينة الرقة تستهدف ملاحقة مطلوبين للعدالة بتهم وجرائم مختلفة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "هذه الحملة تأتي استكمالاً لسلسلة من العمليات الأمنية السابقة التي نُفذت خلال الأشهر الأخيرة، منها حملة تمشيط في جنوب الحسكة أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عملية واسعة في مخيم الهول وصفت بالأدق والأخطر، انتهت باعتقال 11 شخصاً مرتبطين بالتنظيم وتفكيك شبكات كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا".

وأوضح البيان، أن "قوات العمليات الخاصة H.A.T ستتولى تنفيذ الحملة في الرقة بدقة واحترافية عالية، بدعم من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي"، مشددة على أن "هذه الخطوات تأتي استجابة لمخاطر خلايا داعش وتجار المخدرات وحالات الفوضى الأمنية الفردية التي تهدد حياة المدنيين".

وأكدت (الاسايش)، أنها "ماضية في محاربة الإرهاب والتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار"، مشيرة إلى أن "أن الأيام المقبلة ستشهد نتائج إيجابية وأخباراً سارة لأهالي شمال وشرق سوريا".

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا مؤخرا تزايد في هجمات خلايا تنظيم داعش مستهدفة عناصر وتحركات قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي (الاسايش).