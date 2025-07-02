"الآسايش" تعتقل صحفياً كوردياً عقب عودته من إقليم كوردستان إلى سوريا

شفق نيوز - سوريا

اعتقلت قوى الأمن الداخلي (الآسايش) في مدينة عامودا شمال شرقي سوريا، يوم الأربعاء، الصحفي "رامان عبد السلام حسو" وذلك بعد يوم واحد من دخوله البلاد قادماً من إقليم كوردستان.

وقالت عائلة الصحفي لوكالة شفق نيوز، إن "حسو كان في زيارة إلى سوريا، حيث تم استدعاؤه صباح اليوم إلى أحد المراكز الأمنية في مدينة عامودا، بحجة الاستفسار عن بعض المعلومات، إلا أن الاتصال به انقطع منذ لحظة دخوله المقر الأمني".

وأوضحت العائلة أن "حسو خضع لتحقيق أولي على معبر سيمالكا الحدودي بين محافظة دهوك العراقية ومحافظة الحسكة السورية، قبل أن يُسمح له بالدخول إلى سوريا يوم أمس الثلاثاء من قبل الجهات الأمنية".

وأعربت الأسرة عن اعتقادها بأن "اعتقال حسو مرتبط بنشاطه الإعلامي، حيث عمل سابقاً في قناة (زاغروس) و(ارك) ويعمل حالياً معدّاً للأخبار في قناة (كوردستان 24) التي تبث من مدينة أربيل".

كما كشفت عن وجود اتصالات بين المجلس الوطني الكوردي وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، بهدف التدخل للإفراج عنه، مشيرة إلى أن زيارته كانت عائلية بالدرجة الأولى، ورافقه خلالها طفله البالغ من العمر ستة أعوام.

وكان الصحفي رامان عبد السلام حسو قد تعرض في آذار/ مارس 2014 لعملية خطف واعتداء بالضرب من قبل عناصر مسلحة تابعة للقوات المحلية المرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى خضوعه للتحقيق على خلفية نشاطه الإعلامي، بحسب ما أفاد به حينها لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

ونقلت المنظمة الدولية عن حسو قوله إنه "في شباط/ فبراير 2013، وخلال قيامي بتصوير تظاهرة في مدينة عامودا، تعرضت لاعتداء عنيف من قبل ثلاثة من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث قاموا بتحطيم الكاميرا الخاصة بي أثناء الهجوم، لكنني تمكنت من الفرار".