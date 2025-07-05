الأرض تهتز في إسطنبول مجدداً وتوقعات بـ"زلزال مدمر"

شفق نيوز – أنقرة

سجلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم السبت، وقوع هزة أرضية في مدينة إسطنبول بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

من جهتها، أوضحت صحيفة Türkiye أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

بدوره، قال الخبير التركي، سليمان بامبال، لـ"سي إن إن تورك": "هذا وضع طبيعي. ستستمر الهزات الارتدادية. من المتوقع حدوث هزات ارتدادية أصغر وأقل تواترا، مردفا بالقول إن هذا ليس مبالغة. مع أننا نقول إنه لا داعي للخوف؛ فهذه الهزة الارتدادية ليست كبيرة، إلا أن هناك احتمالا بوقوع زلزال بقوة 7 درجات".

وأضاف: "يوجد صدع متصل معروف على بُعد 45 كيلومترا خلفه. إذا تشكل، فسيحدث زلزال بقوة 7 درجات"، منوها الى أنه "يوجد صدع مرمرة الأوسط يبدأ من ساحل سيليفري ويمتد حتى مخرج مضيق البوسفور".

وتابع الخبير التركي: "لقد مرّ 250 عاما على الزلزال الكبير. يُقال إن 250 عاما قد مرّت من حيث تكرار هذا الصدع، مضيفا أن هناك زلزال يلوح في الأفق. نتوقع بالفعل زلزالا مدمرا لإسطنبول كانت صدوع جيمليك وإزنيك وباموكوفا كبيرة جدا" في الأيام الأخيرة، وهذا هو الصدع الذي من المتوقع أن يُسبب زلزالا بقوة 7 درجات أو أكثر".