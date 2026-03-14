الأردن يندد باستهداف القنصلية الإماراتية في إقليم كوردستان

أعرب الأردن، يوم السبت، عن إدانته "بأشد العبارات" استهداف القنصلية الإماراتية في إقليم كوردستان للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى إصابة عنصرَيْن من أمن القنصلية، وأضرار في المبنى.

‏وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ضرورة احترام القانون الدولي، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن قنصليتها العامة في اقليم كوردستان العراق تعرضت الى استهداف للمرة الثانية خلال أسبوع، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير تم بواسطة طائرة مسيرة أدى إلى إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضراراً في مبنى القنصلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين"، لهذا الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر" وذلك في ظل وتيرة متصاعدة من التوترات الأمنية في العراق والمنطقة.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من قبل السلطات الأمنية في الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم بشأن هذا الإعلان، كان جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان قد أشار في وقت سابق (الثلاثاء الماضي) إلى إسقاط مسيّرات في سماء أربيل سقط حطام إحداها قرب مبنى القنصلية، دون تأكيد وقوع "هجوم مباشر" أو إصابات بشرية حينها.