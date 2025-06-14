الأردن يعيد فتح الأجواء والخطوط اللبنانية تلغي جميع رحلاتها المغادرة من بيروت

شفق نيوز/ أعلن الأردن، يوم السبت، فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني، بعد أن تم إغلاقها أمس إثر الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، إلى "فتح الأجواء أمام حركة الطيران المدني اعتبارا من الساعة 7:30 صباحاً".

أعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" اللبنانية، السبت تعليق رحلاتها القادمة إلى بيروت حتى إشعار آخر، بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي اللبناني، جراء الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.

من جانبها، أعلنت طيران "الشرق الأوسط"، الخطوط الجوية اللبنانية، إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والتي تقلع قبل ظهر اليوم وعددها 20 رحلة.

وأوضحت الخطوط، أنه بالنسبة للرحلات المغادرة بعد الظهر فسوف يتم إبلاغ الركاب بشأنها في ضوء التطورات.

يذكر أن هيئة الطيران المدني في لبنان أكدت، يوم أمس الجمعة، لوكالة شفق نيوز، أن الأجواء اللبنانية لا تزال مفتوحة جزئياً، مع استمرار حركة الطائرات عبر الخط الغربي باتجاه الأجواء القبرصية فقط، فيما أُغلقت كافة المسارات الجوية باتجاه العراق وسوريا والأردن.

وقال مدير عام الطيران المدني اللبناني، أمين جابر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطوط الجوية الشرقية باتجاه سوريا والعراق والأردن مغلقة حالياً، وبالتالي لا توجد رحلات تغادر لبنان عبر تلك المسارات"، مبيناً أن "كافة الرحلات تغادر حصراً عبر الأجواء القبرصية في المسار الغربي".