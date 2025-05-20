الأردن يسقط "درون" محملة بالمخدرات على حدود العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم الثلاثاء، إحباط تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة طائرة مسيرة (درون) حاولت اجتياز حدود المنطقة الشرقية، في إشارة إلى الحدود مع العراق.

وذكر المصدر، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، ضمن منطقة مسؤوليتها وعلى واجهتها، محاولة تهريب مواد مخدرة كانت محملة بواسطة طائرة مسيرة.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأوضح أنه تم اعتراض الطائرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، إلى جانب حمولتها، مشيرا إلى أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته"، مؤكداً أنها ستواصل "التعامل بكل قوة وحزم مع مختلف محاولات التسلل أو التهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها".