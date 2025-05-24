الأردن يحبط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم السبت، إحباط محاولة تسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الشمالية (وهي الجهة التي تحد سوريا) ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأكدت القيادة، في بيان أوردته وسائل إعلام عربية، "رصد شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليه، ومن ثم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضافت أن "القوات المسلحة الأردنية تواصل العمل بكل قوة وحزم، مستفيدة من مختلف الإمكانات المتاحة، للتصدي لمثل هذه المحاولات، ومنع كافة أشكال التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار الأردن".