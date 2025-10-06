الأردن وسوريا يعلنان تنسيقاً أمنياً مشتركاً ضد تهريب المخدرات

شفق نيوز- دمشق/ عمّان

أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا، اليوم الإثنين، عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود المشتركة.

وذكر بيان مشترك صادر عن الجانبين، أن التعاون أسفر عن إحباط سبع محاولات تهريب وضبط نحو مليون حبة مخدّرة كانت معدّة للترويج غير المشروع في دول المنطقة.

وأشار البيان إلى أن التنسيق بين البلدين أدى كذلك إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في مجال التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في هذه العمليات.