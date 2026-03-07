الأردن والإمارات يعلنان رصد 348 صاروخاً و1424 مسيّرة إيرانية في اسبوع

شفق نيوز- عمّان / أبو ظبي

أعلن الجيش الأردني، يوم السبت، أن المملكة تعرضت خلال الأسبوع الماضي لـ119 صاروخاً وطائرة مسيّرة استهدفت مواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة عمّان، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع هذه التهديدات وتمكنت من اعتراض وإسقاط 108 صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأوضح الحياري أن الهجمات استهدفت مواقع ومنشآت حيوية داخل الأردن، مؤكداً أن القوات المسلحة تعاملت معها وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة لحماية المجال الجوي للمملكة.

وشدد المتحدث على أن الأردن أبلغ مختلف الأطراف بأنه لن يسمح بأن تكون أراضيه ساحة للصراع الدائر في المنطقة، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في حماية سيادة البلاد وأمنها.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم السبت، رصد 229 صاروخاً و1305 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير / شباط الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها رصدت اليوم 16 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 15 منها، فيما سقط الصاروخ الأخير في البحر.

وأضاف البيان أنه "تم رصد 121 طائرة مسيّرة اليوم، حيث جرى اعتراض 119 منها، بينما سقطت اثنتان داخل أراضي الدولة".

وأوضح أن "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 منها، فيما سقط 14 في مياه البحر وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة"، لافتاً أيضاً إلى "رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة (كروز)".

وأشار البيان إلى أنه "تم رصد 1305 طائرات مسيّرة إيرانية، جرى اعتراض 1229 منها، فيما وقعت 76 مسيّرة داخل أراضي الدولة"، مبيناً أن الهجمات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 112 آخرين.