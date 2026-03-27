الأردن: ميليشيات موالية لإيران تستخدم أراضي العراق لمهاجمة جيرانه

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، يوم الجمعة، إن "ميليشيات موالية لإيران" تستخدم أراضي العراق لمهاجمة جيرانه، داعياً الحكومة العراقية إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات.

وأكد المومني: "مستمرون بالدفاع عن سيادة أجوائنا أمام اعتداءات إيران"، مشيراً إلى أن عمّان تقيم أمر التعامل مع بعثة إيران الدبلوماسية بما يخدم مصلحة الدولة، وذلك في مقابلة مع "العربية/الحدث".

وأمس الخميس، أكدت وزارة الخارجية العراقية، رفض بغداد القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج العربي والأردن، مشددة على أن من يمتلك معلومات وأدلة فليقدمها.

يأتي هذا بعد يوم من دعوة الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن، الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضد دول الجوار.

ومع بدء الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، دخلت العديد من الفصائل العراقية التي تنضوي تحت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية" على خط المواجهة، واستهدفت بعشرات العمليات مواقع أميركية داخل البلاد وفي عدة دول خليجية إضافة إلى الأردن.