الأردن: مقتل 3 مسلحين باشتباك مع الجيش على الحدود الشرقية

شفق نيوز- عمّان

أعلن الجيش الأردني، يوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة مسلحين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن "تبادل إطلاق النار وقع أثناء إحباط محاولة المسلحين الثلاثة التسلل عبر حدود المملكة".

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية أنه "أحبطت محاولة تسلل ثلاثة أشخاص مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم، ما أدى إلى مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار معهم".