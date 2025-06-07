الأردن.. ضبط فتاة أساءت للعراق وجمهوره (فيديو لما قالته)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أردنية، يوم السبت، بضبط فتاة أساءت لبلد شقيق وجمهوره في فيديو متداول.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تحدثت بكلمات نابية على العراق وجمهوره.

ونقل موقع "المملكة" عن مصدر أمني قوله إن "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضبطت فتاة بعد نشرها فيديو تضمن إساءة لبلد شقيق وجمهوره، مشيرًا إلى أنه "سيتم إحالتها إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق معها".

وشدد المصدر على أنه "لن يتم التهاون مع مثل هذه الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين ولا تعكس قيمهم وأخلاقهم"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة أو يخرج عن إطار وأخلاقيات التشجيع الرياضي".

هذا ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الأردني في المباراة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان، يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري.

وكان منتخب العراق قد خسر أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي على ملعب المدينة الرياضية في البصرة، ليتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث.