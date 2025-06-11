الأردن.. شاب عالق في بئر منذ أيام وعائلته تناشد

شفق نيوز/ ناشدت عائلة أردنية، يوم الأربعاء، السلطات الرسمية وأجهزة الشرطة والدفاع المدني، لإنقاذ ابنها العالق في بئر مائي بعمق 60 متراً منذ ظهر يوم الاثنين الماضي.

وعلِق الشاب عيسى الطعمات (37 عاماً) في بئر ماء ارتوازي في مدينة العقبة (300كم جنوبي العاصمة عمّان)، حيث يعمل بالأصل في مهنة حفر الآبار.

وقالت أم عمار وهي شقيقة عيسى، إن شقيقها عالق في البئر منذ نحو 48 ساعة، وليس لديهم تفاصيل عن الحادثة فيما إذا كان انزلق أو كانت الحادثة مقصودة، أو أن المنطقة تعرضت لعمليات هدم أدت للحادثة.

وأضافت أم عمار، في حديث لموقع "إرم نيوز" قائلة "نحن في سباق مع الزمن، ندعو الله أن يخرج أخي سالماً، وأجهزة الإنقاذ والدفاع المدني متواجدة في المكان، ونناشدهم بذل كل الجهود لإنقاذ حياته".

وتابعت بالقول: "البعض أبلغنا بانهيار التربة عليه أثناء عمله، ونحن الآن لسنا في إطار معرفة كيفية وقوع الحادث بقدر ما ندعو الله أن ينقذه، ونحن نقدر كل الجهود لكن نأمل بتوفير دعم فني طارئ، والاستعانة بفرق هندسية متخصصة وتقنيات حديثة، فأخي تحت الأرض وأمل النجاة يتضاءل مع كل دقيقة تمر".

وأصدرت عائلة عيسى بياناً ناشدت فيه السلطات بتسريع الخطوات واتخاذ القرارات الطارئة اللازمة، قائلة إنها تعيش حالة من الرعب النفسي بمرور الوقت، وتدعو الجهات المعنية لتكثيف جهودها واستخدام كل ما هو ممكن لإنقاذ حياة ابنها.