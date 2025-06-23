الأردن.. سقوط مسيرة في العاصمة عمّان و"جسم غريب" في جرش

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيّرة في العاصمة عمّان، تسببت بوقوع أضرار مادية.

وذكر مدير الإعلام العسكري الأردني، العميد مصطفى الحياري، أن طائرة مسيرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة الأردنية، ما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم.

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة "المملكة" المحلية، أنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي، موضحاً أنه الطائرة من نوع "شاهد 101"، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً.

وأكد الحياري أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه دون وقوع إصابات، كاشفاً أن 30 مسيّرة سقطت بشكل كامل في مدن المملكة منذ بدء التصعيد، إضافة إلى المئات سقطت على شكل أجزاء.

وفي مدينة جرش شمال العاصمة الأردنية، سقط اليوم، جسم غريب على أحد المنازل ما تسبب في أضرار في هيكله، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال إن الهجوم الإسرائيلي على إيران يشكل تعديا على سيادتها ويخالف القانون الدولي و"سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار" في المنطقة، مؤكداً أن الأردن "لن يكون ساحة حرب لأي صراع".