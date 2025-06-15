الأردن.. حالة استنفار قصوى لإسقاط الصواريخ والمسيرات

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأحد، أن القوات المسلحة في حالة استنفار قصوى، فيما أكد أن دفاعاته الجوية ستسقط أية طائرات مسيرة أو صواريخ تنتهك المجال الجوي للبلاد.

وذكر مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، أنه لا يمكن التغاضي عن الأجسام الطائرة في سماء المملكة، لأن ذلك سيُستغل بين أطراف الصراع.

وأكد الحياري في تصريحات لقناة "المملكة"، أن "الأردن اختار النأي بنفسه عن هذا التصعيد وعدم الانخراط في الصراع الإيراني الإسرائيلي".

وأضاف أن "انتهاك المجال الجوي محاولة لجر الأردن إلى الصراع"، موضحا أن "المسيرات والصواريخ تعمل بتوجيه إلكتروني؛ ما يعرضها للتشويش وبالتالي قد تصطدم بأهداف مدنية".

ونوه بأن القوات المسلحة الأردنية رفعت من جاهزيتها منذ البداية، واعترضت الطائرات المسيرة والصواريخ التي تخترق المجال الجوي الأردني.

وشدد على أن سلاح الجو الملكي ووحدات الدفاع الجوي، تراقب على مدار الساعة أي تهديد في الأجواء الأردنية.

وكانت مديرية الأمن العام الأردني، أعلنت في وقت سابق سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة مساء الجمعة، بالتزامن مع الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وشدد الأمن العام الأردني على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات إطلاق صافرات الإنذار ولحين إعلان انتهائها.

ولليوم الثالث تتبادل إسرائيل وإيران، الهجمات الجوية والصاروخية والتي تعبر بعضها أجواء الأردن المجاور لإسرائيل.