الأردن.. إجراءات جديدة لملاحقة ممتلكات "جماعة الإخوان"

شفق نيوز- عمان

أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، اتخاذ جملة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لـ "جماعة الإخوان" المحظورة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"،عن مصدر قوله إن "مراقب عام الشركات حوّل مخالفات لشركة منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام بسبب مخالفات مرتكبة من قبلها، إذ لم تزوده الشركة بالبيانات المالية لعام 2024، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي لها"

ووفقاً للمصدر، فقد حوّلت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات إلى النائب العام، وهي "الهلال الأخضر" و"العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بشكل غير مشروع.

وأضاف أن "الهيئة الإدارية لجمعية زهور البراري، قررت حل نفسها، بينما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال يقوم عليها منتمون لجماعة الإخوان المحظورة ويرأسها نائب سابق، كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن نشاط 5 أشخاص يجمعون التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم".

وتابع المصدر: "تبين قيام أحد الأشخاص الذين كان يصرف له مرتب شهري من قبل الجماعة، بتقديم طلب إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت"، مبيناً أن "السلطات المعنية ما زالت تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وأعلن وزير الداخلية الأردني، في وقت سابق، تطبيق حظر شامل على أنشطة الجماعة المنحلة، ومصادرة مقارها وممتلكاتها، ومنع الترويج لأفكارها أو التعامل معها بأي صورة.