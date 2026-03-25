الأردن: تعرضنا لأكثر من 240 صاروخا ومسيرة إيرانية منذ بدء الحرب
2026-03-25T19:35:05+00:00
شفق نيوز- عمان
كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، عن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت بلاده منذ بدء الحرب.
وقال الصفدي في بيان له: أبلغنا الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضينا، فالهجمات الإيرانية على الأردن تمثل خطرا حقيقيا.
وأضاف: تعرضنا لأكثر من 240 صاروخا ومسيرة إيرانية خلال الأيام الـ26 الماضية.
وبين: الأردن كان منفتحا على الحوار مع إيران قبل الحرب.
وأكمل: رفضنا تمديد إقامة دبلوماسي إيراني في عمّان.