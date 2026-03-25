الأردن: تعرضنا لأكثر من 240 صاروخا ومسيرة إيرانية منذ بدء الحرب

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، عن عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت بلاده منذ بدء الحرب.

وقال الصفدي في بيان له: أبلغنا الإيرانيين بضرورة التوقف عن استهداف أراضينا، فالهجمات الإيرانية على الأردن تمثل خطرا حقيقيا.

وأضاف: تعرضنا لأكثر من 240 صاروخا ومسيرة إيرانية خلال الأيام الـ26 الماضية.

وبين: الأردن كان منفتحا على الحوار مع إيران قبل الحرب.

وأكمل: رفضنا تمديد إقامة دبلوماسي إيراني في عمّان.